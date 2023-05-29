Найкращим бомбардиром Другої ліги став президент клубу

Артур Загорулько не лише у кабінеті керує вінницькою "Нивою".

За підсумками першості України у Другій лізі сезону-2022/2023 найкращим бомбардиром став президент і півзахисник вінницької "Ниви" Артур Загорулько, повідомляє sport.ua.

30-річний уродженець Одеси завершив кампанію з 14-ма голами у 17 матчах. П'ять разів він відзначився з пенальті.

Друге місце у реєстрі голеадорів посів хавбек команди "Нива" з Бузової Іван Сомов. У нього 12 голів у 16 матчах, 2 – з пенальті. Топ-3 замкнув форвард "Чайки" Олексій Литовченко – 11 голів у 15 іграх, два – з 11-метрової позначки.

Як відомо, чемпіоном Другої ліги ПФЛ України стала "Нива" Бузова. "Хуст Сіті" посів друге місце і зіграє у перехідних матчах із "Маріуполем".

Команда Загорулька посіла 4-е місце.