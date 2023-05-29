Збірна України увійшла до топ-7 медального заліку на чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування

На чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування, який пройшов у Словенії, збірна України здобула 4 нагороди - 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.
Зазначимо, що українська команда, яка вчетверте поспіль завершила континентальну першість щонайменше з однією золотою медаллю, посіла 7 місце медального заліку.
Медальний залік ЧЄ-2023:
- Великобританія - 5 золотих + 3 срібні + 2 бронзові.
- Румунія – 5+1+0
- Нідерланди – 2+5+4
- Швейцарія – 2+1+1
- Франція – 2+0+6
- Італія – 1+3+2
- УКРАЇНА – 1+2+1
- 8-10. Хорватія – 1+0+0
- 8-10. Норвегія – 1+0+0
- 8-10. Польща – 1+0+0.