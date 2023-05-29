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Збірна України увійшла до топ-7 медального заліку на чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування

У скарбничці української команди – 4 нагороди.

Збірна України увійшла до топ-7 медального заліку на чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування
Фото: World Rowing

На чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування, який пройшов у Словенії, збірна України здобула 4 нагороди - 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.

Зазначимо, що українська команда, яка вчетверте поспіль завершила континентальну першість щонайменше з однією золотою медаллю, посіла 7 місце медального заліку.

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Медальний залік ЧЄ-2023:

  1. Великобританія - 5 золотих + 3 срібні + 2 бронзові.
  2. Румунія – 5+1+0
  3. Нідерланди – 2+5+4
  4. Швейцарія – 2+1+1
  5. Франція – 2+0+6
  6. Італія – 1+3+2
  7. УКРАЇНА – 1+2+1
  • 8-10. Хорватія – 1+0+0
  • 8-10. Норвегія – 1+0+0
  • 8-10. Польща – 1+0+0.
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