Збірна України увійшла до топ-7 медального заліку на чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування

На чемпіонаті Європи-2023 з академічного веслування, який пройшов у Словенії, збірна України здобула 4 нагороди - 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.

Зазначимо, що українська команда, яка вчетверте поспіль завершила континентальну першість щонайменше з однією золотою медаллю, посіла 7 місце медального заліку.

Медальний залік ЧЄ-2023:

Великобританія - 5 золотих + 3 срібні + 2 бронзові. Румунія – 5+1+0 Нідерланди – 2+5+4 Швейцарія – 2+1+1 Франція – 2+0+6 Італія – 1+3+2 УКРАЇНА – 1+2+1