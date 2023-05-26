Мінмолодьспорту назвало спортсменів, які не повернулися з-за кордону

Пресслужба Міністерства молоді та спорту України опублікувала список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу.

Загалом у списку 236 прізвищ.

Зокрема, до списку потрапили футболісти Артем Громов (АЕК Ларнака) та Владислав Кулач ("Зіря" Баку), а також фігурист Андрій Кокура, хокеїст Пилип Пангелов-Юлдашев, баскетболісти Андрій Кожем’якін та Олександр Кобець.

Зазначимо, що до списку не потрапили Михайло Мудрик ("Челсі") та Ілля Забарний ("Борнмут"), які взимку перейшли в клуби Англійської прем'єр ліги.

Повний список неповернених.