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Мінмолодьмпорту України прокоментувало звернення 35 країн до МОК з приводу санкцій щодо росіян та білорусів

Українським спортсменам заборонено брати участь в міжнародних турнірах разом з росіянами і білорусами.

Міністерство молоді та спорту України прокоментувало спільну заяву міністрів і старших функціонерів 35 країн "Про війну Росії проти України і міжнародному спорті", повідомляє пресслужба організації.

Нагадаємо, Мінмолодьспорту України заборонило українським спортсменам брати участь і представляти країну в міжнародних турнірах разом з росіянами і білорусами.
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