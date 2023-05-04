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За поразку від "Шахтаря" гравці "Миная" отримають преміальні

Заява від головного тренера закарпатців.

За поразку від "Шахтаря" гравці "Миная" отримають преміальні
Володимир Шаран
Фото: ФК "Олександрія"

Наставник "Миная" Володимир Шаран заявив про те, що президент клубу Володимир Пересоляк пообіцяв гравцям преміальні, незважаючи на поразку від "Шахтаря" у матчі 24-го туру УПЛ.

"Ну, якщо президент клубу сказав, що за поразку будуть преміальні – то це комплімент для всіх нас. Те, що Валерій Іванович вирішив віддячити нам за поразку – це свідчення того, що він побачив, що є характер, і що хлопці билися.

Попри все те, що було перед грою. Я про це не буду зараз говорити, але в кінці чемпіонату розкажу", – цетує Шарана sport.ua.

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Нагадаємо, напередодні "Шахтар" здобув мінімальну перемогу (1:0) за рахунок незарахованого чистого гола "Миная".

Після гри директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна визнав, що гол "Миная" був чистим.

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