За поразку від "Шахтаря" гравці "Миная" отримають преміальні

Наставник "Миная" Володимир Шаран заявив про те, що президент клубу Володимир Пересоляк пообіцяв гравцям преміальні, незважаючи на поразку від "Шахтаря" у матчі 24-го туру УПЛ.

"Ну, якщо президент клубу сказав, що за поразку будуть преміальні – то це комплімент для всіх нас. Те, що Валерій Іванович вирішив віддячити нам за поразку – це свідчення того, що він побачив, що є характер, і що хлопці билися.

Попри все те, що було перед грою. Я про це не буду зараз говорити, але в кінці чемпіонату розкажу", – цетує Шарана sport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" здобув мінімальну перемогу (1:0) за рахунок незарахованого чистого гола "Миная".

Після гри директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна визнав, що гол "Миная" був чистим.