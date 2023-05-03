У рамках 24-го туру УПЛ лідер чемпіонату "Шахтар" у ролі номінального господаря приймав "Минай". Матч відбувся на полі закарпатців.

Зустріч завершилася мінімальною перемогою "гірників" – 1:0: на 12-й хвилині Лассіна Траоре, отримавши у штрафному майданчику передачу від Мар'яна Шведа, точно пробив у ближній кут.

Зазначимо, що наприкінці першого тайму стався скандальний епізод. "Минай" міг зрівняти рахунок, проте бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним не зарахувала чистий гол закарпатців. М'яч після удару Дмитра Нємчанінова від поперечини відскочив у ворота і повністю перетнув лінію, що було видно на відеоповторах.

Додамо, що системи VAR на цьому матчі не було.

Після цього матчу "Шахтар", набравши 59 очок, продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Дніпро-1" на 5 очок та зігравши на один матч більше. "Минай" із 23 очками посідає 13-е місце.

Огляд матчу "Шахтар" - "Минай".