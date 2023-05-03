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Рішення ФІФА коштувало "Шахтарю" €40 мільонів, - Палкін

Клуб боїться, що ФІФА продовжить своє рішення на новий сезон.

Рішення ФІФА коштувало "Шахтарю" €40 мільонів, - Палкін
Сергій Палкін
Фото: ФК "Шахтар"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін побоюється, що ФІФА наступного сезону продовжить дію свого Додатка 7, який дозволяє легіонерам українських команд під час війни призупиняти контракти та виїжджати до іншого чемпіонату, повідомляє sport.ua.

На цьому процесі "гірники" втратили інвестиції на 40 млн євро. У результаті контракти легіонерів просто підійдуть до завершення, і клуб втратить їх вільними агентами, стверджує Палкін.

"До того як ФІФА запровадила цей Додаток 7, ми багато разів намагалися зв’язатися з ФІФА, але відповіді не було. Ми багато разів стукали у двері, але ніхто не відкривав. Коли читаєш і слухаєш виступи президента ФІФА, він завжди говорить, що ми одна футбольна сім’я. Але саме тоді Україна не входила до неї.

Ми були поза цим процесом. Як можна ухвалити рішення про запровадження Додатка 7, не консультуючись, не контактуючи зі сторонами, що страждають найбільше? З українським менеджментом не зв’язувались. Вони не спілкувалися ні з українською Прем’єр-лігою, ні з українськими клубами. Вони тільки видали цю статтю – і ми втратили половину команди.

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Наразі ми втратили інвестиції на 40 мільйонів євро. І, наскільки я розумію, зараз ФІФА хоче продовжити цей Додаток 7, і ми додатково втратимо 40 мільйонів євро", - заявив генеральний директор "Шахтаря".

"Тому ми втрачаємо впевненість у тому, що робимо, рішучість продовжувати інвестувати в український футбол, тому що захисту немає. Ми – самі. Ми самі намагаємося захистити себе. Тому маємо багато питань, і нам потрібно багато чого змінити в тому, як ФІФА повинна реагувати та яку увагу приділяти українським клубам, а також іншим великим і малим клубам", - впевнений Палкін.

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