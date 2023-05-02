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Ковтун виграв загальний залік Кубка світу в двох видах

На бруса і перекладині.

Ковтун виграв загальний залік Кубка світу в двох видах
Ілля Ковтун
Фото: EPA/UPG

19-річний український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загальний залік Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Ілля втретє поспіль виграв загальний залік на своєму коронному снаряді - паралельних брусах, а також уперше святкував перемогу на перекладині.

Зазначимо, на брусах українець здобув золоті нагороди на трьох етапах: у Досі, Коттбусі та Каїрі, а також "срібло" у Баку.

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Нагадаємо, Ковтун виграв три "золота" та одну "бронзу" на останньому етапі Кубка світу в столиці Єгипту Каїрі.

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