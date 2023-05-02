Ковтун виграв загальний залік Кубка світу в двох видах

19-річний український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загальний залік Кубка світу зі спортивної гімнастики.
Ілля втретє поспіль виграв загальний залік на своєму коронному снаряді - паралельних брусах, а також уперше святкував перемогу на перекладині.
🇺🇦⚡️🥇Український гімнаст Ілля Ковтун на першому місці у двох видах завершив Кубок світу-2023🏆.— НОК України (@OlympicUA) May 1, 2023
💥19-річний черкащанин третій рік поспіль виграв загальний залік на паралельних брусах, а от перемогу на поперечині він святкував вперше.
Вітаємо і пишємося!💪💙
📷UEG pic.twitter.com/P5URxJ2Q83
Зазначимо, на брусах українець здобув золоті нагороди на трьох етапах: у Досі, Коттбусі та Каїрі, а також "срібло" у Баку.
Нагадаємо, Ковтун виграв три "золота" та одну "бронзу" на останньому етапі Кубка світу в столиці Єгипту Каїрі.