Ковтун виграв загальний залік Кубка світу в двох видах

На бруса і перекладині.

19-річний український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загальний залік Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Ілля втретє поспіль виграв загальний залік на своєму коронному снаряді - паралельних брусах, а також уперше святкував перемогу на перекладині.

🇺🇦⚡️🥇Український гімнаст Ілля Ковтун на першому місці у двох видах завершив Кубок світу-2023🏆.



💥19-річний черкащанин третій рік поспіль виграв загальний залік на паралельних брусах, а от перемогу на поперечині він святкував вперше.



Вітаємо і пишємося!💪💙



📷UEG pic.twitter.com/P5URxJ2Q83 — НОК України (@OlympicUA) May 1, 2023

Зазначимо, на брусах українець здобув золоті нагороди на трьох етапах: у Досі, Коттбусі та Каїрі, а також "срібло" у Баку.

Нагадаємо, Ковтун виграв три "золота" та одну "бронзу" на останньому етапі Кубка світу в столиці Єгипту Каїрі.