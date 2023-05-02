У передостанньому матчі програми 34-го туру Англійської прем'єр-ліги відбулася битва аутсайдерів: "Лестер" приймав "Евертон" Віталія Миколенка.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 2:2.

Спочатку вели гості, а потім вони ж були в ролі сторони, що відіграється.

Зазначимо, для українця, який провів на полі "Кінг Пауер" усі 90 хвилин, це був ювілейний 50-й матч у футболці "Евертона". В АПЛ 23-річний захисник збірної України провів 46 ігор, ще чотири – у Кубку Англії. На його рахунку 1 гол..

Мерсисайдці, як і раніше, займають передостаннє місце в турнірній таблиці. "Лестер" розташувався на 3 позиції вище.

Огляд матчу "Лестер" - "Евертон".