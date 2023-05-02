У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСпорт

У ювілейному матчі Миколенка за "Евертон" "іриски" здобули важливе очко в Лестері

Віталій зіграв 50 поєдинок за мерсисайдців.

У ювілейному матчі Миколенка за "Евертон" "іриски" здобули важливе очко в Лестері
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У передостанньому матчі програми 34-го туру Англійської прем'єр-ліги відбулася битва аутсайдерів: "Лестер" приймав "Евертон" Віталія Миколенка.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 2:2.

Спочатку вели гості, а потім вони ж були в ролі сторони, що відіграється.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, для українця, який провів на полі "Кінг Пауер" усі 90 хвилин, це був ювілейний 50-й матч у футболці "Евертона". В АПЛ 23-річний захисник збірної України провів 46 ігор, ще чотири – у Кубку Англії. На його рахунку 1 гол..

Мерсисайдці, як і раніше, займають передостаннє місце в турнірній таблиці. "Лестер" розташувався на 3 позиції вище.

Огляд матчу "Лестер" - "Евертон".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies