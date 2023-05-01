Потрібно надати право всім федераціям вирішувати самостійно – брати участь в змаганнях з росіянами чи ні, - Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував допуск російських і білоруських дзюдоїстів до міжнародних змагань.

"Наші дзюдоїсти тепер не їдуть на чемпіонат світу...

Це те, про що я казав коли коментував урядові рішення про заборону участі наших спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях.

Одним ми не можемо заборонити, і сором'язливо кажемо, що це питання етики (участь у змаганнях разом зі спортсменами рф та рб), щодо інших ми кажемо - тут не все так однозначно і головне, щоб не було очної зустрічі між командами, а третім - ми забороняємо брати участь у змаганнях, інакше будуть відповідні санкції, у тому числі будуть залучатися правоохоронні органи.

Так не повинно бути! Це лише шкодить українському спорту та українським спортсменам", - написав Беленюк в Telegram.

"В органів державної влади не може бути жодних сумнівів щодо патріотичної позиції наших спортсменів. Всі знають, як наші спортсмени разом зі зброєю в руках захищають нашу територіальну цілісність!

Очевидно, що такі урядові рішення, які створюють різні умови для різних категорій спортсменів не знаходять і не можуть знайти розуміння. У спортсменів виникає логічне запитання: чому? І відповіді нема.

На мій погляд, така ситуація є загрозою для сьогодення та майбутнього українського спорту", - зауважив народний депутат.

"Якщо органи державної влади не мають законних підстав заборонити усім спортсменам, у тому числі професійним, змагатися зі спортсменами з рф/рб або брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, до яких допущені спортсмени рф/рб, тоді необхідно скасувати таку заборону та надати право усім спортсменам та спортивним федераціям вирішувати самостійно - брати участь у таких змаганнях чи ні. У тому числі враховуючи питання етики.

Наголошую, що це повинно бути консенсусне рішення серед усіх українських спортсменів, не маючи значення, чи ти професіонал, чи ні! Інакше, це бомба сповільненої дії. Чим більше спортсменів будуть бачити подібний підхід, тим більше буде запитань та невдоволення! Яке наразі тільки має потенціал на зростання.

Вочевидь, зараз ніякого консенсусу не має", - зазначив Беленюк.