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Миколенко – найгірший гравець матчу "Евертон" – "Ньюкасл"

Мерсисайдці є реальними претендентами зниження в класі.

Миколенко – найгірший гравець матчу "Евертон" – "Ньюкасл"
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У рамках 33 туру АПЛ в Ліверпулі місцевий "Евертон" приймав "Ньюкасл".

Команди вирішують абсолютно протилежні завдання – господарі виборюють виживання в Прем'єр-лізі, а гості – за потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Клас гравців "сорок" дався взнаки на фінальному результаті - "Ньюкасл" здобув велику перемогу - 4:1.

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У складі "ірисок" весь матч відіграв Віталій Миколенко, який, на думку авторитетного порталу WhoScored, був найгіршим гравцем на полі "Гудісона" – фахівці поставили українцю найнижчу оцінку – 5,8.

За 5 турів до фінішу чемпіонату "Евертон" розташувався на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Евертон" - "Ньюкасл".

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