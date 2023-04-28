Мерсисайдці є реальними претендентами зниження в класі.

У рамках 33 туру АПЛ в Ліверпулі місцевий "Евертон" приймав "Ньюкасл".

Команди вирішують абсолютно протилежні завдання – господарі виборюють виживання в Прем'єр-лізі, а гості – за потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Клас гравців "сорок" дався взнаки на фінальному результаті - "Ньюкасл" здобув велику перемогу - 4:1.

У складі "ірисок" весь матч відіграв Віталій Миколенко, який, на думку авторитетного порталу WhoScored, був найгіршим гравцем на полі "Гудісона" – фахівці поставили українцю найнижчу оцінку – 5,8.

За 5 турів до фінішу чемпіонату "Евертон" розташувався на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Евертон" - "Ньюкасл".