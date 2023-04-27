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ISSF зняла бан із російських та білоруських стрільців

Росіян та білорусів знову допускатимуть до змагань.

ISSF зняла бан із російських та білоруських стрільців
Фото: ebay.com

Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) прийняла рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, повідомляє пресслужба ISSF.

"Виконком підтримує наведені МОК аргументи щодо запропонованого повернення спортсменів, які жодною мірою не беруть участь у війні.

Виконком погодився створити спеціальну комісію для вивчення термінів повернення цих спортсменів за дотримання суворих умов прийнятності", - йдеться у пресрелізі.

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Нагадаємо, у Білорусі не готові прийняти умови МОК щодо допуску до міжнародних турнірів.

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