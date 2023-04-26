Україна встановила національний рекорд на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українські спортсменки завоювали 6 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей. При цьому одразу вісім медалей збірна України отримала за сумою двох вправ – ривку та поштовху. Цей показник “великих” медалей став історичним для країни, адже раніше не підкорювався нашій національній команді.

Золоті медалі на турнірі у Єревані здобули Ірина Деха та Каміла Конотоп, які стали абсолютними чемпіонками у вагових категоріях до 81 кг і 59 кг відповідно. Срібло отримали Світлана Самуляк (3 медалі у категорії до 55 кг), Марія Гангур (сума у категорії до 64 кг), Анастасія Манєвська (3 медалі у категорії до 87 кг) та Валентина Кісіль (ривок у категорії понад 87 кг). Бронзові медалі в скарбничку національної команди поклали Ангеліна Ломачинська (ривок та сума в категорії до 49 кг), Надія Шпилька (3 медалі у категорії до 59 кг), Марія Гангур (ривок у категорії до 64 кг) і Валентина Кісіль (сума у категорії понад 87 кг).

В командному заліку на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України посіла друге місце, але за кількістю здобутих нагород встановила абсолютний рекорд континентальної першості - більш ніж 21 медаль не здобула жодна команда.

“Вітаю наших спортсменів та тренерський штаб, завдяки яким гімн України лунає на світових змаганнях. Увага світового співтовариства є особливо важливою зараз, коли країна відчайдушно відстоює свою незалежність та свободу. Впевнений, що головні перемоги України ще попереду. Зі свого боку Федерація важкої атлетики буде робити все від себе залежне задля створення найкращих умов для ефективної підготовки та успішних виступів українських спортсменів”, - зазначив президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті Європи Україна також здобула 21 нагороду, що є рекордним показником для команди. Сумарно за всю історію виступів на континентальних першостях у національної збірної 117 медалей: 41 золота, 38 срібних і стільки ж бронзових.