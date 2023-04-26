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Очна зустріч Циганкова та Луніна закінчилася плачевно для "Реалу"

"Королівський клуб" зазнав несподіваної поразки від каталонців.

Очна зустріч Циганкова та Луніна закінчилася плачевно для "Реалу"
Засмучений Андрій Лунін
Фото: EPAUPG

31-й тур іспанської Ла Ліги відкривали три матчі, один із яких проходив на "Монтиліві" в Жироні, де місцевий однойменний клуб приймав чинного чемпіона Іспанії та переможця Ліги чемпіонів, та півфіналіста ЛЧ цього сезону – "Реал".

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою господарів – 4:2. Покер записав на свій рахунок Валентин Кастельянос. Для цього 24-річному аргентинцю знадобилося лише 62 хвилини.

До речі, Кастельянос став першим гравцем з 2012 року, який зробив покер у матчі з "Реалом". 10 років тому це зробив також зараз форвард каталонського клубу - "Барселони" поляк Роберт Левандовскі в півфінальному матчі ЛЧ "Боруссія" - "Реал" (4:1).

Зазначимо, у старті обох команд було по одному українцю: Віктор Циганков відіграв за каталонців 72 хвилини, а Андрій Лунін, за відсутності першого номера "бланкос" Тібо Куртуа, відстояв "у рамці" весь матч.

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І, мабуть, відстояв вельми пересічно. Хоча провини у всіх пропущених голах українського голкіпера немає. Скоріше вина лежить на центральних захисниках "Реала", що дозволяли зблизька розстрілювати Луніна.

Додамо, що після цього тріумфу "Жирона" стрибнула аж на 9-е місце в турнірній таблиці, а "Реал", мабуть, втратив будь-який інтерес наздогнати лідируючу "Барселону" (мінус 14 очок за втраченими) і твердо застовпив за собою друге місце.

Огляд матчу "Жирона" - "Реал".

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