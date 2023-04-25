Генсек ФБУ пророкує для українського баскетболу дуже важкий рік

Генеральний секретар Федерації баскетболу України (ФБУ) Володимир Драбиковський пророкує фінансові проблеми для українського баскетболу цього року.

"Якщо на полі бою буде краще, то й нам буде краще. Але я очікую, що найближчий рік буде дуже важким. Тому що коштів не стало більше. І допомога від європейських федерацій буде меншою. Тому що рік тому, коли почалася велика війна, на цій хвилі усі шукали можливості допомогти Україні. А зараз вони трошки вже інакше до цього відносяться", - цетує генсека ua.tribuna.com. Підписуйтесь на наш Google News

"Усі підсіли – і звикли, і фінансово підсіли. Навіть за кордоном – я спілкувався, наприклад, із президентом баскетбольної федерації Франції, з яким у нас дуже теплі дружні стосунки, і у них на 20% зменшився бюджет федерації. За рахунок війни – тому що бюджетні кошти у Франції також витрачаються на допомогу Україні, і на спорт виділяється менше грошей. Війна – вона ж нікому не робить краще", - зазначив Драбиковський.