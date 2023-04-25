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Генсек ФБУ пророкує для українського баскетболу дуже важкий рік

"Тому що грошей не побільшало, і допомога менше".

Генсек ФБУ пророкує для українського баскетболу дуже важкий рік
Володимир Драбиковський
Фото: basket.com.ua

Генеральний секретар Федерації баскетболу України (ФБУ) Володимир Драбиковський пророкує фінансові проблеми для українського баскетболу цього року.

"Якщо на полі бою буде краще, то й нам буде краще. Але я очікую, що найближчий рік буде дуже важким. Тому що коштів не стало більше. І допомога від європейських федерацій буде меншою. Тому що рік тому, коли почалася велика війна, на цій хвилі усі шукали можливості допомогти Україні. А зараз вони трошки вже інакше до цього відносяться", - цетує генсека ua.tribuna.com.

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"Усі підсіли – і звикли, і фінансово підсіли. Навіть за кордоном – я спілкувався, наприклад, із президентом баскетбольної федерації Франції, з яким у нас дуже теплі дружні стосунки, і у них на 20% зменшився бюджет федерації. За рахунок війни – тому що бюджетні кошти у Франції також витрачаються на допомогу Україні, і на спорт виділяється менше грошей. Війна – вона ж нікому не робить краще", - зазначив Драбиковський.

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