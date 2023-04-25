На чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні 1B, який триває в столиці Естонії Таллінні, збірна України провела свій другий матч і одержала першу перемогу – було рогромлено Сербію - 7:0 (0:0, 2:0, 5:0).

Нагадаємо, минулого року українці обіграли сербів з тим самим рахунком.

Після двох турів лідером дивізіону є збірна Японії, яка показує 100% результат.

Нагадаємо,

свій перший матч на цьому чемпіонаті збірна України проводила проти команди Китаю, та поступилася в овертаймі – 4:5 (2:0, 0:4, 2:0, 0:1).

Наступний поєдинок (26 квітня) підопічні Вадима Шахрайчука проведуть проти господарів льоду.