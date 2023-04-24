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Україна програла Китаю на чемпіонаті світу з хокею

Українці невдало стартували в Таллінні.

Україна програла Китаю на чемпіонаті світу з хокею
Збірна України з хокею
Фото: ФХУ

Напередодні в столиці Естонії Таллінні стартував чемпіонат світу з хокею в третьому за силою дивізіоні – ІВ.

Збірна України свій перший матч проводила проти команди Китаю, та поступилася в овертаймі – 4:5 (2:0, 0:4, 2:0, 0:1).

Сьогодні українці проведуть свій другий матч на турнірі. Суперник – збірна Сербії, яка свій стартовий поєдинок програла по буллітах (1:2) господарям льоду (основний час та овертайм завершилися внічию – 1:1).

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Додамо, що за підсумками турніру найкраща команда підвищиться в класі та вийде до Дивізіону ІА, а найгірша опуститься до Дивізіону ІІА.

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