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УАФ оштрафував "Кривбас" та "Металіст 1925" за поведінку головних тренерів

Від цього рішення виграла платформу United24.

УАФ оштрафував "Кривбас" та "Металіст 1925" за поведінку головних тренерів
УАФ
Фото: уаф

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив кілька рішень за підсумками матчів 21-го туру УПЛ "Минай" – "Кривбас" (1:0) та "Металіст 1925" – "Олександрія" (0:0), повідомляє пресслужба організації.

"Кривбас" оштрафований на 75 тисяч гривень за "поведінку офіційних осіб". Повідомляється, що ця сума була визначена з урахуванням повторності порушення. Відзначимо, що після фінального свистка головний тренер команди Юрій Вернидуб вступив у конфлікт з арбітром Денисом Шурманом.

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У свою чергу "Металіст 1925" оштрафований на 50 тисяч гривень з цієї ж причини - вилучення у тому матчі отримав тренер Едмар.

Отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ перераховуються на платформу United24.

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