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CAS залишив у силі довічну дискваліфікацію екснаставнику "Карпат" і "Металіста"

Олександр Севідов позивається до УАФ з 2019 року.

CAS залишив у силі довічну дискваліфікацію екснаставнику "Карпат" і "Металіста"
За що?
Фото: fcilich.comРейтинг публикации

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив у силі дискваліфікацію українського футбольного тренера Олександра Севідова, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Нагадаємо, 2019-го року Апеляційний комітет УАФ ухвалив рішення довічно усунути Севідова від футбольної діяльності, а клуб "Суми", в якому він був футбольним консультантом, позбавити професійного статусу.

Такий вердикт було винесено у справі про участь "Сум" у матчах із фіксованим результатом.

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У своїй професійній тренерській кар'єрі Севідов очолював такі українські футбольні клуби як "Карпати", "Металіст" та "Маріуполь".

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