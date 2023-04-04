Федерація фехтування України подала позов до CAS на рішення FIE щодо допуску росіян до турнірів

Федерація вважає, що скликання позачергового конгресу FIE та голосування було проведено з низкою процедурних порушень статуту.

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Спортивного арбітражного суду (СAS) у Лозанні з позовом про скасування рішень позачергового конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо відновлення допуску російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під егідою FIE, повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

"Федерація фехтування України рішуче засуджує рішення Позачергового Конгресу FIE щодо відновлення допуску російських та білоруських атлетів на міжнародні змагання. Воно було прийнято з численними порушеннями Статуту FIE, що викликає безліч питань щодо його правомірності", - зокрема сказано в заяві.

Нагадаємо, на позачерговому конгресі FIE , який відбувся 10 березня в онлайн форматі, було ухвалино рішення про повернення до змагань під егідою FIE російських та білоруських спортсменів, а також посадових осіб цих країн. Рішення набирає чинності у другій половині квітня 2023 року.