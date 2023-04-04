Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
На трасі Київ - Житомир сталася ДТП за участю автобуса та 9 легковиків
На трасі Київ - Житомир сталася ДТП за участю автобуса та 9 легковиків
ГоловнаСпорт

Федерація фехтування України подала позов до CAS на рішення FIE щодо допуску росіян до турнірів

Федерація вважає, що скликання позачергового конгресу FIE та голосування було проведено з низкою процедурних порушень статуту.

Федерація фехтування України подала позов до CAS на рішення FIE щодо допуску росіян до турнірів
Фото: insidethegames.biz

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Спортивного арбітражного суду (СAS) у Лозанні з позовом про скасування рішень позачергового конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо відновлення допуску російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під егідою FIE, повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

"Федерація фехтування України рішуче засуджує рішення Позачергового Конгресу FIE щодо відновлення допуску російських та білоруських атлетів на міжнародні змагання. Воно було прийнято з численними порушеннями Статуту FIE, що викликає безліч питань щодо його правомірності", - зокрема сказано в заяві.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, на позачерговому конгресі FIE , який відбувся 10 березня в онлайн форматі, було ухвалино рішення про повернення до змагань під егідою FIE російських та білоруських спортсменів, а також посадових осіб цих країн. Рішення набирає чинності у другій половині квітня 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також