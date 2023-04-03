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Два клуби УПЛ підозрюються в договірному матчі

Це "Інгулець" і "Минай".

Два клуби УПЛ підозрюються в договірному матчі
"Минай" - "Інгулець"
Фото: upl.ua

Матч 19-го туру Української премьєр-ліги між "Минаєм" і "Інгульцем" (1:2) міг бути договірним, повідомляє isport.ua.

Нагадаємо, що господарі вели у рахунку до 85-ї хвилини, потім гол у свої ворота забив Олександр Мельник, а після гості вирвали три очки завдяки пенальті на останніх хвилинах.

Підкреслюється, що "Минай" спеціально віддав матч, нібито як подяку за перемогу в першому колі. 

Комітет етики та чесної гри Української асоціації футболу вже розпочав розслідування щодо цього інциденту, однак поки що не поспішає робити будь-які заяви.

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"Ми вже працюємо над цим. Ми перевіримо всю інформацію, і після цього будемо розуміти, чи все було добре в матчі, чи ні.

Звичайно, ми на попередній стадії, тож не можемо робити жодних заяв. Але, як і будь-яку інформацію, проаналізуємо її уважно", - сказав голова комітету Франческо Баранка.

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