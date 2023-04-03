Світоліна в США зібрала для України $100 тисяч

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна організувала благодійний захід у Чарльстоні (США), в якому взяли участь 14 тенісисток WTA та 24 аматори.

Завдяки цьому івенту вдалося зібратися 100 тисяч доларів, які підуть для допомоги Україні, а також Фонду самої української тенісистки.

Зазначимо, що серед учасників були перша ракетка України Ангеліна Калініна, американки Аліша Паркс, Шелбі Роджерс, Лорен Девіс та Кеті Макнеллі.

Зазначимо, сьогодні у 1/32 фіналу Charleston Open проти казахстанської тенісистки Юлії Путінцевої Світоліна зіграє свій перший за рік офіційний матч.