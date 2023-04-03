СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
ГоловнаСпорт

Світоліна в США зібрала для України $100 тисяч

Еліна організувала благодійний івент.

Світоліна в США зібрала для України $100 тисяч
Фото: Instagram

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна організувала благодійний захід у Чарльстоні (США), в якому взяли участь 14 тенісисток WTA та 24 аматори.

Завдяки цьому івенту вдалося зібратися 100 тисяч доларів, які підуть для допомоги Україні, а також Фонду самої української тенісистки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, що серед учасників були перша ракетка України Ангеліна Калініна, американки Аліша Паркс, Шелбі Роджерс, Лорен Девіс та Кеті Макнеллі.

Зазначимо, сьогодні у 1/32 фіналу Charleston Open проти казахстанської тенісистки Юлії Путінцевої Світоліна зіграє свій перший за рік офіційний матч.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
Читайте також