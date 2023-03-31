"Шахтар" подав скаргу до Єврокомісії через справу з ФІФА

Донецький "Шахтар" подав скаргу до Єврокомісії через суперечку з ФІФА через правило, яке дозволяє легіонерам в односторонньому порядку призупинити контракт із клубом, повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт "помаранчево-чорних"

З такою заявою від імені клубу виступив генеральний директор Сергій Палкін.

"Український футбольний клуб "Шахтар" сьогодні (29 березня 2023 року) подав скаргу за статтею 7 Регламенту (ЄС) № 1/2003 до Комісії Європейського Союзу проти ФІФА щодо призупинення трудових договорів з легіонерами та іноземними тренерами.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив претензії ФК "Шахтар", тому клуб оскаржить усі рішення щодо цього. ФІФА встановила, що це рішення діє до червня 2023 року, і клуб вважає його незаконним. Також високим є ризик його подальшого продовження до червня 2024 року", - заявив Палкін.