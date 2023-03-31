Стелла Захарова назвала президента НОК України "ватником"

Чемпіонка московської Олімпіади-1980 у складі збірної СРСР та віцепрезидент Федерації гімнастики України Стелла Захарова на своїй сторінці у Facebook відреагувала на слова міністра молоді та спорту та президента НОК України Вадима Гутцайта на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, нехай і в нейтральному статусі.