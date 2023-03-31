Чемпіонка московської Олімпіади-1980 у складі збірної СРСР та віцепрезидент Федерації гімнастики України Стелла Захарова на своїй сторінці у Facebook відреагувала на слова міністра молоді та спорту та президента НОК України Вадима Гутцайта на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, нехай і в нейтральному статусі.Зауважимо, що раніше Мінмолодьспортузробило офіційну заяву, в який засудило позицію МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів.
Стелла Захарова назвала президента НОК України "ватником"
Легендарну українську гімнастку здивувала реакції міністерства молоді та спорту та НОК на рішення МОК.
Стелла Захарова
Теми: МОК, НОК, Вадим Гутцайт, Стела Захарова