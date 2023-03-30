Організатори ІІІ Європейських ігор відмовили російським спортсменам в участі у форумі

Також у Польщі не буде і білоруських спортсменів.

Європейські ігри-2023 пройдуть без російських та білоруських спортсменів - атлетів з РФ та РБ не пропустять на територію країни-господарки Івента – Польщі.

Про це заявив представник оргкомітету Іго-2023 Марцин Новак.

"Спортсмени, які представляють Росію та Білорусь, не братимуть участі в наших Іграх ні за жодного приводу і ні за яких обставин. Їх просто не пустять до країни”, - цетує Новака sportarena.com. Підписуйтесь на наш Google News

Європейські ігри-2023 відбудуться у Кракові з 21 червня по 2 липня. У ході турніру буде розіграно комплекти нагород у 26 видах спорту, 19 з яких стануть кваліфікацією до Олімпіади-2024.