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Організатори ІІІ Європейських ігор відмовили російським спортсменам в участі у форумі

Також у Польщі не буде і білоруських спортсменів.

Організатори ІІІ Європейських ігор відмовили російським спортсменам в участі у форумі
Марцин Новак
Фото: RMF24

Європейські ігри-2023 пройдуть без російських та білоруських спортсменів - атлетів з РФ та РБ не пропустять на територію країни-господарки Івента – Польщі.

Про це заявив представник оргкомітету Іго-2023 Марцин Новак.

"Спортсмени, які представляють Росію та Білорусь, не братимуть участі в наших Іграх ні за жодного приводу і ні за яких обставин. Їх просто не пустять до країни”, - цетує Новака sportarena.com.

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Європейські ігри-2023 відбудуться у Кракові з 21 червня по 2 липня. У ході турніру буде розіграно комплекти нагород у 26 видах спорту, 19 з яких стануть кваліфікацією до Олімпіади-2024.

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