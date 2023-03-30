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IBU не має наміру розглядати питання допуску росіян, незважаючи на рекомендації МОК

Міжнародний союз біатлоністів у цьому питанні не солідарна з МОК.

IBU не має наміру розглядати питання допуску росіян, незважаючи на рекомендації МОК
Йоханнес Бйо
Фото: EPA/UPG

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) поки що не планує розглядати питання допуску російських спортсменів на міжнародні турніри. 

"IBU прийняв до відома нові рекомендації МОК щодо нейтральної участі окремих спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях та уважно розгляне їх. МОК також дав зрозуміти, що наразі міжнародні федерації мають розглянути ці рекомендації у контексті свого виду спорту.

Що стосується біатлону, то конгрес IBU у вересні минулого року прийняв дуже чітке рішення не допускати участі будь-яких російських чи білоруських спортсменів чи офіційних осіб у наших міжнародних змаганнях, включаючи неспортивні заходи, що організуються IBU, доки не зміняться обставини", – цитує заяву пресслужби IBU xsport.ua.

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"Звичайно, в довгостроковій перспективі IBU відкрито для діалогу про те, як реінтегрувати російських та білоруських спортсменів у наші змагання, але, враховуючи поточну ситуацію в Україні, причини, що призвели до вирішення конгресу, все ще залишаються в силі, і ще не настав час переглядати це рішення", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

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