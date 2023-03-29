Моравецький назвав зрадою справжнього духу спорту рекомендації МОК щодо допуску російських спортсменів до турнірів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Рішення МОК повернути російських спортсменів на турніри – це скандал та зрада справжнього духу спорту.

Я рекомендував міністрові спорту Камілю Бортничуку висловити наше жорстке заперечення керівництву МОК.

Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", – цитує польського прем'єра xsport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

Як повідомлялося, раніше виконком МОК ухвалив рішення рекомендувати допуск російських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі. При цьому росіян і білорусів зобов'язали дотримуватися суворих умов.