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Моравецький назвав зрадою справжнього духу спорту рекомендації МОК щодо допуску російських спортсменів до турнірів

Польська влада розкритикувала рішення МОКу.

Моравецький назвав зрадою справжнього духу спорту рекомендації МОК щодо допуску російських спортсменів до турнірів
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Рішення МОК повернути російських спортсменів на турніри – це скандал та зрада справжнього духу спорту.

Я рекомендував міністрові спорту Камілю Бортничуку висловити наше жорстке заперечення керівництву МОК.

Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", – цитує польського прем'єра xsport.ua.

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Як повідомлялося, раніше виконком МОК ухвалив рішення рекомендувати допуск російських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі. При цьому росіян і білорусів зобов'язали дотримуватися суворих умов.

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