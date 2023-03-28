Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
ГоловнаСпорт

Міністр внутрішніх справ Німеччини шокована рекомендаці МОК повернути у змагання спортсменів із РФ та РБ

"Це ляпас для українських спортсменів".

Міністр внутрішніх справ Німеччини шокована рекомендаці МОК повернути у змагання спортсменів із РФ та РБ
Фото: president.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відреагувала на рішення МОК рекомендувати міжнародним спортивним федераціям повернути у великий спорт спортсменів із РФ та РБ.

"Рішення МОК – це ляпас для українських спортсменів. Вони заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Найменше, на що може розраховувати Україна, то це на чітку позицію. Міжнародний спорт має однозначно засудити жорстоку агресивну війну РФ.

Це можливо лише за повного виключення російських та білоруських спортсменів. Той факт, що МОК не хоче допускати російських військових або команди, є абсолютним мінімумом, якого явно недостатньо", - цетує міністра sport.ua.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Немає жодних причин для повернення Росії у світовий спорт: Путін продовжує свою злочинну війну з жахливою жорстокістю проти мирних жителів України, російські військові щодня вбивають незліченну кількість українців, зокрема багатьох спортсменів. Олімпійські ігри не відбуваються у вакуумі.

Той, хто дозволяє розпалювачу війни – Росії – використовувати міжнародні змагання для своєї пропаганди, завдає шкоди олімпійським ідеалам світу та міжнародному порозумінню", - зазначила Фезер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також