Міністр внутрішніх справ Німеччини шокована рекомендаці МОК повернути у змагання спортсменів із РФ та РБ

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відреагувала на рішення МОК рекомендувати міжнародним спортивним федераціям повернути у великий спорт спортсменів із РФ та РБ.

"Рішення МОК – це ляпас для українських спортсменів. Вони заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Найменше, на що може розраховувати Україна, то це на чітку позицію. Міжнародний спорт має однозначно засудити жорстоку агресивну війну РФ.

Це можливо лише за повного виключення російських та білоруських спортсменів. Той факт, що МОК не хоче допускати російських військових або команди, є абсолютним мінімумом, якого явно недостатньо", - цетує міністра sport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Немає жодних причин для повернення Росії у світовий спорт: Путін продовжує свою злочинну війну з жахливою жорстокістю проти мирних жителів України, російські військові щодня вбивають незліченну кількість українців, зокрема багатьох спортсменів. Олімпійські ігри не відбуваються у вакуумі.

Той, хто дозволяє розпалювачу війни – Росії – використовувати міжнародні змагання для своєї пропаганди, завдає шкоди олімпійським ідеалам світу та міжнародному порозумінню", - зазначила Фезер.