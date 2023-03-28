МОК надав свої рекомендації щодо участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях

Це ще не стосується участі в Олімпіадах.

Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, під час якого було розглянуто питання про можливий допуск спортсменів з Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях, повідомляє пресслужба МОК.

Зокрема, МОК надав міжнародним спортивним федераціям та організаторам змагань наступні рекомендації:

спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні змагатися в особистому заліку тільки у якості нейтральних спортсменів;

участь команд спортсменів із російським чи білоруським паспортом не повинна розглядатися;

спортсмени, котрі активно підтримують війну, не можуть змагатися. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не може брати участь;

спортсмени, які працюють за контрактом з російськими чи білоруськими збройними силами або органами національної безпеки, не можуть брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який працює за контрактом з російськими чи білоруськими збройними силами або службами національної безпеки, не може брати участь;

будь-який спортсмен під нейтральним статусом, як і всі інші спортсмени, що беруть участь, повинен відповідати всім застосовуваним до них антидопінговим вимогам, зокрема тим, які викладені в антидопінгових правилах МФ;

санкції проти винних у війні, російських та білоруських держав та урядів повинні залишатися в силі:

Відсутність міжнародних спортивних заходів, організованих чи підтримуваних міжнародними федераціями або НОК у росії чи білорусі. Ніякі прапори, гімни, кольори чи будь-які інші розпізнавальні знаки цих країн не вивішуються на жодному спортивному заході чи зборах, у тому числі на всьому об'єкті. Жоден російський та білоруський уряд чи державний чиновник не можуть бути запрошені чи акредитовані на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.

При цьому ці рекомендації не стосуються майбутніх літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі та зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортині-д'Ампеццо. Рекомендації щодо цих Олімпіад будуть оголошені в "відповідний час".

Нагадаємо, Україна, Польща та країни Балтії закликали МОК не допускати росіян до Олімпіади