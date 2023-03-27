Італія на виїзді не зазнала проблем з Мальтою

У другому матчі вечора другого туру кваліфікації Євро-2024 суперники збірної України за групою С Італія та Мальта зустрілися на Національному стадіоні Мальти "Та-Алі" у очному протистоянні.

"Скуадра Адзурра" не зазнала особливих проблем, забивши в перші пів години гри два голи.

З таким рахунком матч і завершився - 2:0.

Після двох турів одноосібним лідером квінтету С є збірна Англії, яка набрала 100-відсотковий результат.

По 3 очки набрали команди Північної Македонії та Італії.

Замикають турнірну таблицю збірні України та Мальти, які не набрали жодного очка. При цьому підопічні Руслана Ротаня зіграли лише один матч у цій відбірковій кампанії.