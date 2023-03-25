Українська каратистка Терлюга стала чемпіонкою Європи

В іспанській Гвадалахарі триває 58-й чемпіонат Європи з карате.

У жіночому куміте у ваговій категорії до 55 кг золоту медаль здобула Анжеліка Терлюга.

У фінальній сутичці лідер збірної України "в одні ворота винесла" представницю Італії Вероніку Брунорі - 8:0.

Зазначимо, що Анжеліка захистила титул чемпіонки, завойований на попередній континентальній першості.

Додамо, що для одеситки це третє "золото" на чемпіонатах Європи у кар'єрі.

У ваговій категорії до 61 кг на золоту медаль претендувала ще одна українка – Аніта Серьогіна. Проте у фіналі 33-річна уродженка Чорноморська програла 20-річній німкені Рим Хаміс.