Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
ГоловнаСпорт

Українська каратистка Терлюга стала чемпіонкою Європи

Анжеліка захистила титул.

Українська каратистка Терлюга стала чемпіонкою Європи
Анжеліка Терлюга
Фото: ua1.com.ua.

В іспанській Гвадалахарі триває 58-й чемпіонат Європи з карате.

У жіночому куміте у ваговій категорії до 55 кг золоту медаль здобула Анжеліка Терлюга.

У фінальній сутичці лідер збірної України "в одні ворота винесла" представницю Італії Вероніку Брунорі - 8:0.

Зазначимо, що Анжеліка захистила титул чемпіонки, завойований на попередній континентальній першості.

Підписуйтесь на наш Google News

Додамо, що для одеситки це третє "золото" на чемпіонатах Європи у кар'єрі.

У ваговій категорії до 61 кг на золоту медаль претендувала ще одна українка – Аніта Серьогіна. Проте у фіналі 33-річна уродженка Чорноморська програла 20-річній німкені Рим Хаміс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також