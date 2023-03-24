З клубу Миколенка можуть зняти очки за порушення фінансового фейр-плей

"Евертон" може недорахуватись важливих очок у боротьбі за виживання в АПЛ.

"Евертон" ризикує порушити правило фінансового fair-play, повідомляє standard.co.uk .

У своєму звіті Англійська прем'єр-ліга повідомила, що спостерігає у "ірисок" значні фінансові втрати за останні роки. Найбільше клуб постраждав у сезоні-2020/21.

Значною мірою виною був коронавірус. "Евертон" недорахувався левової частини прибутку від продажу квитків, оскільки ігри проходили без глядачів.

Наразі FA продовжує розслідувати звіти мерсісайдського клубу. "Евертону" загрожує зняття очок цього сезону.

Зазначимо, клуб українця Віталія Миколенка виборює виживання у Прем'єр-лізі. Зараз команда за два очки від зони вильоту.