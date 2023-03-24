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З клубу Миколенка можуть зняти очки за порушення фінансового фейр-плей

"Евертон" може недорахуватись важливих очок у боротьбі за виживання в АПЛ.

З клубу Миколенка можуть зняти очки за порушення фінансового фейр-плей
Віталій Миколенко
Фото: instagram.com/mikola_16/

"Евертон" ризикує порушити правило фінансового fair-play, повідомляє standard.co.uk.

У своєму звіті Англійська прем'єр-ліга повідомила, що спостерігає у "ірисок" значні фінансові втрати за останні роки. Найбільше клуб постраждав у сезоні-2020/21.

Значною мірою виною був коронавірус. "Евертон" недорахувався левової частини прибутку від продажу квитків, оскільки ігри проходили без глядачів.

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Наразі FA продовжує розслідувати звіти мерсісайдського клубу. "Евертону" загрожує зняття очок цього сезону.

Зазначимо, клуб українця Віталія Миколенка виборює виживання у Прем'єр-лізі. Зараз команда за два очки від зони вильоту.

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