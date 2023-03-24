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Ексгравець "Динамо" перейшов до клубу з Росії

Андре Феліпе Рибейро де Соуза став гравцем московського "Торпедо".

Ексгравець "Динамо" перейшов до клубу з Росії
Андре
Фото: sport-express.ua

Колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе Рибейро де Соуза, або просто Андре, став гравцем московського "Торпедо", повідомляє клубна пресслужба.

До цього 32-річний футболіст грав за "Куябу" з бразильської Серії А, а що стосується європейських клубів, то, крім "Динамо", він встиг побувати в "Бордо" і "Газіантепі".

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За "Динамо" Андре зіграв всього 9 ігор і віддав 1 асист.

Раніше Андре заявляв, що він не отримав шанса в "Динамо".

"Торпедо" є яскраво вираженим аутсайдером Російської прем'єр-ліги, замикаючи турнірну таблицю.

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