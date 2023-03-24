Ексгравець "Динамо" перейшов до клубу з Росії

Колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе Рибейро де Соуза, або просто Андре, став гравцем московського "Торпедо", повідомляє клубна пресслужба.
До цього 32-річний футболіст грав за "Куябу" з бразильської Серії А, а що стосується європейських клубів, то, крім "Динамо", він встиг побувати в "Бордо" і "Газіантепі".
За "Динамо" Андре зіграв всього 9 ігор і віддав 1 асист.
Раніше Андре заявляв, що він не отримав шанса в "Динамо".
"Торпедо" є яскраво вираженим аутсайдером Російської прем'єр-ліги, замикаючи турнірну таблицю.