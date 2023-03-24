Ексгравець "Динамо" перейшов до клубу з Росії

Андре Феліпе Рибейро де Соуза став гравцем московського "Торпедо".

Колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе Рибейро де Соуза, або просто Андре, став гравцем московського "Торпедо", повідомляє клубна пресслужба.

До цього 32-річний футболіст грав за "Куябу" з бразильської Серії А, а що стосується європейських клубів, то, крім "Динамо", він встиг побувати в "Бордо" і "Газіантепі".

За "Динамо" Андре зіграв всього 9 ігор і віддав 1 асист.

Раніше Андре заявляв, що він не отримав шанса в "Динамо".

"Торпедо" є яскраво вираженим аутсайдером Російської прем'єр-ліги, замикаючи турнірну таблицю.