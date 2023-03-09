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Маркевич розкритикував суму трансферу Циганкова до "Жирони".

"Продати такого футболіста за 5 млн. – це смішно".

Маркевич розкритикував суму трансферу Циганкова до "Жирони".
Мирон Маркевич
Фото: dnipro.ua

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич розкритикував дії менеджменту "Динамо", який здійснив трансфер півзахисника Віктора Циганкова до іспанської "Жирони".

Екснаставник "Карпат", "Дніпра" та "Металіста" дивується щодо сумі трансферу у розмірі 5 млн євро.

"Динамо" з Циганковим треба було раніше якийсь контракт підписувати. Мені це невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, із клубу йде просто так. Десь недоопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

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Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це кумедно. Циганков – добрий гравець. Має клас. Єдине, що він лише грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше", – цитує Маркевича Fanday.net.

Нагадаємо, наприкінці грудня Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру.

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