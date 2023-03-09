Маркевич розкритикував суму трансферу Циганкова до "Жирони".

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич розкритикував дії менеджменту "Динамо", який здійснив трансфер півзахисника Віктора Циганкова до іспанської "Жирони".

Екснаставник "Карпат", "Дніпра" та "Металіста" дивується щодо сумі трансферу у розмірі 5 млн євро.

"Динамо" з Циганковим треба було раніше якийсь контракт підписувати. Мені це невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, із клубу йде просто так. Десь недоопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це кумедно. Циганков – добрий гравець. Має клас. Єдине, що він лише грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше", – цитує Маркевича Fanday.net.

Нагадаємо, наприкінці грудня Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру.