Маркевич закликав Луческу негайно піти у відставку після принизливої поразки "Дніпру-1"

Екскерманич "Металіста" та збірної України Мирон Маркевич різко розкритикував київське "Динамо" після принизливої поразки від "Дніпра-1" (0:3) на старті УПЛ 2022/23.

При цьому український фахівець закликав коуча киян Мірчу Луческу залишити свою посаду.

"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я й говорив раніше – в "Динамо" повна деградація команди. Так не може бути – це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати.

Давно все потрібно змінювати. Абсолютно все – враховуючи і керівництво. Київське "Динамо" – національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути.

Як і в багатьох вболівальників "Динамо", у мене немає слів після цього матчу. Не зрозуміло, про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати. Можна програти, але не команді, яку недавно зібрали і в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців київського "Динамо”, - цетує Маркевича 1927.kiev.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Таке враження, ніби спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, то емоції, та все ж… Вони ніби спеціально "плавлять", тільки не зрозуміло кого.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш "кокнути" на лаві під час матчу?! Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться.

Я – вболівальник "Динамо". Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полю і роблять вигляд, що хочуть грати в футбол. З такою грою не знаю, чи їх взяли б у збірну ветеранів. Не може такого бути. Це ганьба! Якщо вони й надалі продовжать в тому ж дусі, то буде виліт з Прем’єр-ліги”. - зазначив фахівець.

Нагадаємо, на післяматчевій пресконференції Луческу натякнув на те, що може вже незабаром піти з поста головного тренера " біло-синіх".