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Став відомий календар "Шахтаря", "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках

Першими стартують "гірники".

Став відомий календар "Шахтаря", "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
Фото: UEFA.com

Стали відомими дати єврокубкових матчів українських клубів.

Нагадаємо, "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро–1" потрапили до Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно.

Перший матч за участю українського клубу пройде вже через 8 днів.

Розклад ігор "Динамо" у Лізі Європи:

  • 1–й тур. 8 вересня. 19:45. "Фенербахче" – "Динамо".
  • 2–й тур. 15 вересня. 22:00. "Динамо" – АЕК.
  • 3–й тур. 6 жовтня. 19:45. "Ренн" – "Динамо".
  • 4–й тур. 13 жовтня. 19:45. "Динамо" – "Ренн".
  • 5–й тур. 27 жовтня. 19:45. АЕК – "Динамо".
  • 3 листопада. 22:00. "Динамо" – "Фенербахче".
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