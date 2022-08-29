Став відомий календар "Шахтаря", "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках

Стали відомими дати єврокубкових матчів українських клубів.

Нагадаємо, "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро–1" потрапили до Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно.

Перший матч за участю українського клубу пройде вже через 8 днів.

Розклад ігор "Динамо" у Лізі Європи: