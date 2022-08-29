Став відомий календар "Шахтаря", "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках

Стали відомими дати єврокубкових матчів українських клубів.
Нагадаємо, "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро–1" потрапили до Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно.
Перший матч за участю українського клубу пройде вже через 8 днів.
📌 Save the dates!— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 27, 2022
📅 Fixture schedule of Shakhtar in @ChampionsLeague group stage ⭐️#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/4UJDMBwxK7
Розклад ігор "Динамо" у Лізі Європи:
- 1–й тур. 8 вересня. 19:45. "Фенербахче" – "Динамо".
- 2–й тур. 15 вересня. 22:00. "Динамо" – АЕК.
- 3–й тур. 6 жовтня. 19:45. "Ренн" – "Динамо".
- 4–й тур. 13 жовтня. 19:45. "Динамо" – "Ренн".
- 5–й тур. 27 жовтня. 19:45. АЕК – "Динамо".
- 3 листопада. 22:00. "Динамо" – "Фенербахче".