СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
ГоловнаСпорт

CAS скасував довічне відсторонення від футболу одіозного засновника "Агробізнесу"

Суд частково задоволив апеляцію Олега Собуцького.

CAS скасував довічне відсторонення від футболу одіозного засновника "Агробізнесу"
Олег Собуцький
Фото: ФК "Агробізнес"

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) розглянув апеляцію засновника ФК "Агробізнес" Олега Собуцького на рішення дисциплінарних органів УАФ.

Суд частково задовольнив апеляцію Собуцького та істотно зменшив період дискваліфікації до п’яти років, повідомляє пресслужба клубу.

У процесі розгляду справи CAS встановив, що застосовані зі сторони УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення.

Нагадаємо, зазначеним рішенням УАФ Собуцького було довічно дискваліфіковано за інцидент з арбітром Юрієм Івановим, який стався у липні 2020 року після матчу Першої ліги "Агробізнес" – "Минай".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також