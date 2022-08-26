CAS скасував довічне відсторонення від футболу одіозного засновника "Агробізнесу"

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) розглянув апеляцію засновника ФК "Агробізнес" Олега Собуцького на рішення дисциплінарних органів УАФ.

Суд частково задовольнив апеляцію Собуцького та істотно зменшив період дискваліфікації до п’яти років, повідомляє пресслужба клубу.

У процесі розгляду справи CAS встановив, що застосовані зі сторони УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення.

Нагадаємо, зазначеним рішенням УАФ Собуцького було довічно дискваліфіковано за інцидент з арбітром Юрієм Івановим, який стався у липні 2020 року після матчу Першої ліги "Агробізнес" – "Минай".