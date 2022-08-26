Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
ГоловнаСпорт

"Дніпро-1" розгромно програв АЕКу та вилетів із Ліги Європи в Лігу конференцій

Дніпряни зазнали другої поразки від кіпріотів.

"Дніпро-1" розгромно програв АЕКу та вилетів із Ліги Європи в Лігу конференцій
Фото: СК "Дніпро-1"

У Ларнаці "Дніпро-1" провів матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти місцевого АЕКу.

Як і в першому матчі (1:2), підопічні Олександра Кучера зазнали поразки, проте з більш чутливим рахунком – 0:3.

Практично все вирішилося до перерви – два пропущені голи поставили перед гостями завдання з виходу у групову стадію турніру практично нездійсненним.

Пропущений гол у заключній третині другого тайму лише посилив програш української команди.

"Дніпро-1" відправляється до Ліги конференцій УЄФА.

Огляд матчу АЕК - "Дныпро-1".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також