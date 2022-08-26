У Ларнаці "Дніпро-1" провів матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти місцевого АЕКу.

Як і в першому матчі (1:2), підопічні Олександра Кучера зазнали поразки, проте з більш чутливим рахунком – 0:3.

Практично все вирішилося до перерви – два пропущені голи поставили перед гостями завдання з виходу у групову стадію турніру практично нездійсненним.

Пропущений гол у заключній третині другого тайму лише посилив програш української команди.

"Дніпро-1" відправляється до Ліги конференцій УЄФА.

Огляд матчу АЕК - "Дныпро-1".