Усик знову очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.
Нагадаємо, Усик уперше очолив цей рейтінг у травні. Тоді він став першим боксером суперважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому підкорилося це досягнення.
Відзначимо, що в топ-10 знайшлося місце і для Василя Ломаченка (16-2, 11 KO), який опинився на шостій позиції.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring.
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Інуе (Японія)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Еррол Спенс (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Дмітро Бівол (Росія)
- Джош Тейлор (Велика Британія)
- Джермелл Чарло (США)
- Артур Бетербієв (Росія).