Усик знову очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring

До Майка Тайсона цей рейтинг не очолювали бійці суперважкої ваги.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Нагадаємо, Усик уперше очолив цей рейтінг у травні. Тоді він став першим боксером суперважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому підкорилося це досягнення.

Відзначимо, що в топ-10 знайшлося місце і для Василя Ломаченка (16-2, 11 KO), який опинився на шостій позиції.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring.