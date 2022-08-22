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Офіційно названо дату поєдинку Ломаченко – Ортіс

29 жовтня.

Офіційно названо дату поєдинку Ломаченко – Ортіс
Василь Ломаченко
Фото: Top Rank

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) проведе свій наступний бій 29 жовтня проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 KO).

Про це повідомив сам український боксер на своїй сторінці в Instagram.

Востаннє українець боксував 11 грудня 2021 року, коли на Madison Square Garden у Нью-Йорку одноголосним рішенням переміг Річарда Коммі.

Ортіс попередній раз виходив у ринг у травні. Тоді він переміг за очками ексчемпіона світу Джамела Херрінга, змусивши того завершити кар'єру.

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