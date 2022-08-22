Під час трансляції реваншу Усик-Джошуа на території України було зібрано понад ₴5 мільйонів для ЗСУ

20 серпня під час трансляції вечора боксу в Джидді, де головною подією був реванш між чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO, а тепер ще і The Ring Олександром Усиком (19-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) , на території України в кутку екрана був розташований QR-код, за допомогою якого можна було зробити пожертвування в благодійний фонд Олександра Усика.

Збір коштів організовувався для придбання 10 машин на допомогу ЗСУ.

Рахунок Usyk Foundation поповнено більш ніж на п'ять мільйонів гривень, кошти зі своїх банківських рахунків списали 24,5 тисячі українців, повідомляє xsport.ua.