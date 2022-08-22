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Стало відомо, хто з арбітрів став на бік Джошуа у його бою з Усиком

Американський арбітр Гленн Фелдман, мабуть, тим часом дивився інший бій.

Стало відомо, хто з арбітрів став на бік Джошуа у його бою з Усиком
Фото: EPA/UPG

Перемігши в реванші Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) в Джідді Олександр Усик (20-0, 13 KO) не тільки захистив титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, що належать йому, але й додав до своєї колекції ще один чемпіонський пояс за версією авторитетного журналу The Ring.

Однак, на відміну від першого поєдинку між цими боксерами, виграного українцем одноголосним рішенням суддів, цього разу рішення було роздільним.

Дивно, що на бік Джошуа став не британець Стів Грей, а американець Гленн Фелдман. Він десь розкопав перевагу британця і віддав ексчемпіону на два раунди більше, у той час як його колега з таким же рахунком віддав перевагу Усику (115:113).

У результаті доля трофеїв опинилася в руках українця Віктора Фесечка, котрий зробив вибір на користь співвітчизника (116:112).

Щодо кількості ударів, то згідно зі статистикою CompuBox, Олександр значно перевершив свого опонента: 712 проти 492. Також українець зміг завдати точніших ударів — 170 проти 124 у британця.

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