Стало відомо, чому Маліновський може покинути "Аталанту"

Стала відома причина, через яку хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський під кінець трансферного вікна несподівано став метою клубів, зокрема, АПЛ та Ліги1.

29-річний українець мав конфлікт із головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні. Між ними трапилася сварка наприкінці спарингу з "Ньюкаслом" (0:1) 29 липня, стверджує sportarena.com з посиланням на головного директора каналу Sportitalia Мікеле Крішітелло.

Нагадаємо, новачок АПЛ сезону-2022/23 "Ноттінгем Форест" пропонував за українця 15 млн євро, проте сума не влаштувала "Аталанту".

Також повідомлялося, що головним претендентом на Маліновського став "Тоттенгем". "Шпори" пропонують варіант оренди півзахисника із можливістю або зобов’язанням викупу наступного року.

До боротьби за українця включився "Марсель". Уточнюється, що до угоди може бути включений вінгер французького клубу Дженгіз Ундер.