Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку Євро-2022 з водних видів спорту

У столиці Італії Римі проходить європейська першість з водних видів спорту.
Після восьми днів змагального процесу збірна України продовжує утримувати друге місце в медальному заліку.
Топ-10 медального заліку на 19 серпня.
- Італія - 19 золотих + 19 срібних + 14 бронзових медалі (52 медалі в сумі);
- УКРАЇНА – 9+3+0 (12);
- Великобританія – 6+6+7 (19);
- Угорщина – 5+7+3 (15);
- Швеція – 4+2+1 (7);
- Нідерланди - 4+1+6 (11);
- Франція - 3+7+7 (17);
- Німеччина – 3+2+5 (10);
- Румунія – 2+0+0 (2);
- Швейцарія - 1+3+0 (4).