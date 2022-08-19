Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ще один гуртожиток у Харкові: є поранені й загиблі (оновлено)
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
ГоловнаСпорт

Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку Євро-2022 з водних видів спорту

У Римі другий тиждень триває чемпіонат Європи.

Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку Євро-2022 з водних видів спорту
Збірна України
Фото: EPA/UPG

У столиці Італії Римі проходить європейська першість з водних видів спорту.

Після восьми днів змагального процесу збірна України продовжує утримувати друге місце в медальному заліку.

Топ-10 медального заліку на 19 серпня.

  1. Італія - 19 золотих + 19 срібних + 14 бронзових медалі (52 медалі в сумі);
  2. УКРАЇНА – 9+3+0 (12);
  3. Великобританія – 6+6+7 (19);
  4. Угорщина – 5+7+3 (15);
  5. Швеція – 4+2+1 (7);
  6. Нідерланди - 4+1+6 (11);
  7. Франція - 3+7+7 (17);
  8. Німеччина – 3+2+5 (10);
  9. Румунія – 2+0+0 (2);
  10. Швейцарія - 1+3+0 (4).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також