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Після чотирьох днів чемпіонату Європи з водних видів спорту в активі України 6 золотих нагород

У столиці Італії триває європейський водний форум.

Після чотирьох днів чемпіонату Європи з водних видів спорту в активі України 6 золотих нагород
Марта Фєдіна
Фото: facebook.com/ukrsynchro

У Римі проходить чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Змагання проходять у п'яти видах спорту – артистичне плавання, плавання, плавання на відкритій воді, стрибки у воду та хай-дайвінг.

Збірна України вже здобула 6 нагород і всі – найвищої гідності.

Напередодні переможцями європейської першості стали Марта Фєдіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев’янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко та Анастасія Шмоніна, які виграли фінал командних змагань в артистичному плаванні в комбінації.

Наші дівчата показали результат 95,2000 балів.

Додамо, що для Фєдіної ця медаль стала п'ятою золотою на ЧЄ-2022 - Марта виграла три медалі у командних змаганнях і дві в індивідуальних. Таким чином Фєдіна стала 9-разовою чемпіонкою Європи.

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