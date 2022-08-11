Українські синхроністки вибороли "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту

Сьогодні у Римі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту.

І першого ж дня скарбничка збірної України поповнилася золотим комплектом нагород. Його завоювала команда в акробатичному плаванні у складі Марини та Владислави Алексіївих, Олесі Дерев'янченко, Марти Федіної, Вероніки Гришко та Ангеліни Овчиннікової. Наші дівчата виграли змагання у технічній програмі.

Українки набрали 92,5106 балів і більш ніж на два очки випередили найближчих переслідувачів із Італії.

Для України це перше в історії "золото" чемпіонатів Європи у командній технічній програмі. Раніше українки тричі (у 2016, 2018 та 2021 роках) брали "срібло".

Зазначимо, що півтора місяці тому Україна в рамках чемпіонату світу завоювала дві золоті медалі в артистичному плаванні.