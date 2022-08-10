Представники збірної України завоювали медалі в особистому заліку шахової Олімпіади-2022

Раніше повідомлялось, що жіноча збірна України сенсаційно стала чемпіоном Всесвітньої шахової Олімпіади-2022, яка проходила в індійському Ченнаї.

Крім того, українки завоювали дві медалі в особистому заліку.

Фото: скриншот Ганна Музичук

Ганна Музичук стала другою на других дошках – 5-4-1 (7/10), а Ганна Ушеніна стала також другою на третіх дошках – 6-3-0 (7.5/9).

Один представник чоловічої національної команди України також увійшов в топ-3 особистого заліку – Володимир Оніщук (6-2-1, 7/9).

Додамо, що чоловіча команда зайняла лише 29-е місце.