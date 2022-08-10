Луческу не був упевнений, що "Динамо" пройде "Штурм"

Напередодні "Динамо" здобуло перемогу і у матчі-відповіді проти "Штурму" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – 2:1.

На післяматчевій пресконференції головний тренер киян Мірча Луческу проаналізував успіх його команди в протистоянні з австрійським суперником.

"Був неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком із "Фенербахче" я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то тепер усе було інакше.

Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготованою фізично, з молодими, сповненими ентузіазму гравцями.

"Штурм" знає, як грати у кваліфікації, та був дуже вмотивованим", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

"У такій ситуації ми повинні були не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці "Штурму" вже не могли продовжувати грати у свою гру.

Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та як наслідок - зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану", - поділився тактичними напрацюваннями коуч "Динамо".

"Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. З цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", - додав румунський фахівець.