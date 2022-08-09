Головний тренер "Шахтаря" знайшов позитивні моменти в розгромній поразці від "Роми"

7 серпня "Шахтар" провів черговий матч у рамках благодійного туру Європою, поступившись у Римі місцевій "Ромі" – 0:5.

Попри розгромну поразку, вручену його команді підопічними Жозе Моурінью, головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч побачив у цьому матчі позитивні моменти.

"Важкий матч, якщо ми дивимося на результаті. Це хороший тест для нас - побачили кілька ситуацій, які будуть нам корисні, моменти, над чим нам треба працювати. Порівнювати наші з "Ромою" склади наразі складно, навіть несправедливо - і за бюджетами, і за рівнем футболістів.

Перший тайм для нас вийшов хорошим упродовж 30 хвилин: успішно виходили з-під пресингу "Роми", виходило те, над чим працювали на тренуваннях. Супернику було складно знайти між лініями Дзаньйоло та Дібалу, якого не було видно взагалі в перші пів години.

Але точкові моменти та помилки визначили перебіг матчу. Є різниця між тим, щоб іти на перерву з 1:0 або 3:0. Думаю, саме тут змінилася гра, емоції футболістів. І, звичайно, гравці такого рівня, як у "Роми", з такою атмосферою на стадіоні карають за кожну помилку", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря". Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У другому таймі також через комбінації у нас виходило достатньо, але не було конкретики в останній третині поля. У цьому випадку, як кажуть, все купується грошима, тому й торгуються на європейському ринку гравці по 70, 100 мільйонів. Тож для нас це гарний урок - подивитися, де ми зараз знаходимося, що ми успішно зробили, що робили не на тому рівні.

"Рома" - фізично потужна команда, яка обігрувала нас у єдиноборствах. Вони вже зараз розпочинають чемпіонат, і це також невеликий нюанс. У нас ще є над чим попрацювати. Тому готуватимемося далі", - зазначив керманич "гірників".

"Вважаю, цей матч піде нам в актив, попри результат. Настрій нам такий результат не зіпсує, хоч він виглядає не дуже добре. Але маємо розуміти, з ким ми грали, де грали, в якій атмосфері - і для багатьох футболістів це перший подібний досвід.

Скажу ще раз: особливо перший тайм піде в актив, другий тайм теж із комбінаторики, але помилки наших футболістів під таким тиском визначили результат матчу", - додав хорватський фахівець.