Україна увійшла в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное

Збірна України з веслування на байдарках та каное посіла сьоме місце у медальному заліку чемпіонату світу-2022, який пройшов у канадському Галіфаксі.

В активі українських спортсменів дві золоті, одна срібна та дві бронзові нагороди.

У каное-одиночці два "золота" Україні принесла Людмила Лузан - на дистанції 500 і 1000 метрів.

Вона також у парі з Анастасією Четверіковою виборола в Галіфаксі "срібло" в каное-двійках на дистанції 500 метрів.

Бронзові нагороди світової першості виграли байдарка-четвірка (Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін) на дистанції 500 м та каное-четвірка (Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Тарас Міщук) також на дистанції 500 м.

Перше місце в медальному заліку посіла Іспанія, яка виграла чотири золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди. Також у топ-3 розташувалися Угорщина (4+1+6) та Польща (3+3+1).